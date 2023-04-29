Altın Piyasaları Uzmanı Memiş'ten şok seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak'

Seçim öncesi altın ve dövizde hareketlilik sürüyor. Dolar ve Euro yükselişini sürdürürken, altın fiyatları rekor kırdıktan sonra yataya bağladı. Ons altın 1.983 dolardan, gram altın 1.240 liradan, çeyrek altın 2.220 liradan, cumhuriyet altını ise 9.133 liradan işlem görüyor.







Yatırımcılar ise uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memiş şunları kaydetti:







"Son 2 hafta. Bu iki hafta içerisinde algıyla varlıklarına yön veren, kumar oynayan ya batacak ya da çıkacak. Çok kumar oynayan olacak. Çok batan olacak. Hadi hayırlısı. Bakalım batanlar suçu kimde arayacak? Çok merak ediyorum. Zengin olan kendinden bilir, batan kimden bilir?







Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz. Sanal kumarhaneler çok yuvalar yıkacak.







Çok intihar edenler olacak. Yapmayın, etmeyinler bir şey ifade etmeyecek. Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar.







Sanal kumarhaneler, kampanya başlattı. Sanal kumarhaneler, pozisyon ayarladı. Sanal kumarhaneler, ipini hazırladı.







Cellad hazır, kurbanını bekliyor. 2 hafta sonra ipin kurbanları kimmiş göreceğiz. Bugün celladına aşık olmuşların yürüyüşünü izliyoruz. Yarın ise göz yaşlarını.







Bugün o kurbanları gaza getiren, o masaya oturtan, ipe götüren seçimden sonra diyecek ki “Bak borcundan dolayı intihar etmiş, vah vah” Düşmanlarınız böyle intikam alacak. Uyanık olun. Ya da olmayın, siz bilirsiniz."









