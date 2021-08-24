Samanyolu Haber /Dünya / Kanada 31 Ağustos'dan sonra da Afganistan'da olacak /24 Ağustos 2021 23:40

Kanada 31 Ağustos'dan sonra da Afganistan'da olacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Taliban'ın yabancı ülke askerlenin Afganistan çekilmesi için sonra tarih olarak belirttiği 31 Ağustos’u aşacaklarını açıkladı.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, katıldığı G7 Liderler Toplantısı sonrası askerlerinin çekilmesinin Taliban’ın belirttiği son tarih olan 31 Ağustos’u aşacağını ifade etti.

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, askerlerinin çekilmesinin, Taliban’ın yabancı ülke askerlerinin çekilmesi için verdiği son tarih olan 31 Ağustos’u aşacağını belirtti.

Trudeau, Kanada’nın belirlenen tarihte Afganistan halkını korumak ve güvenliğini sağlamak için askerlerinin çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

G7 liderlerinin çoğu, Afganistan’da daha uzun süre kalabilmek için ABD birliklerine güvendiklerinden ABD Başkanı Joe Biden'ın tahliyeler için tarihi ertelemeye ikna etmeyi umuyorlardı. Başbakan Trudeau ise, G7 liderlerinin Afganistan’dan çekilme tarihini ertelemede başarısız olmalarına rağmen, mümkün olduğunca çok Afganlıyı kurtarma taahhütlerinde birlik içinde olduklarını aktardı.

Trudeau, "Uluslararası bir topluluk olarak Taliban'dan hesap sorduğumuz ve önümüzdeki hafta veya haftalarda Taliban'dan kaçamayacak insanları nasıl koruduğumuzu da konuşmamız gerekiyor" dedi.

G7'nin 31 Ağustos'tan sonra çekilmek için Taliban'a baskı yapması gerektiğini aktaran Trudeau, ancak durumun "son derece zor" olduğunu açıkladı.
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