Kanal İstanbul için ilk çalışmalar böyle görüntülendi

Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahta bulunan alanda, balçıktan temizleme çalışmaları yapıldığı görüntülendi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahta, aşırı yağışların meydana getirdiği su göletleri oluşurken, havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerindeki Sazlıdere'de kepçeler tarafından balçıktan temizleme çalışmalarının başladığı ortaya çıktı.





Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli hattını oluşturuyor.





Kanal güzergahı üzerinde bulunan gecekondular, TIR garajları ve bostanlar bulunurken, bir çok alan sazlıkların içerisinde yer alıyor.