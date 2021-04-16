Kanal İstanbul toplantısında İBB temsilcisinin telefonuna el konuldu

Kanal İstanbul’u gündemine alan 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısında, gelişmeleri belediye yetkililerine ileten İBB temsilcisinin telefonuna el koyuldu.





Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki sulak alanın birinci derece olan sit korumasının, üçe düşürülmesi teklifi 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun gündemine alındı. Kurul Müdürü Ersoy Köse, toplantıyı yetkililere aktardığı sırada İBB temsilcinin telefonuna el koydu.





Yaşananları sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “Bugün 1 Nolu Koruma Kurulu Kanal İstanbul projeleri görüşüyor. İBB temsilcimiz toplantıyı bize aktarıyorken kurul müdürü hakaret ve saldırgan tavırlara temsilcimizin telefonuna el koymuştur. İBB'ye yönelen bu saldırıya karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakikati savunacağız!” ifadelerini kullandı.







