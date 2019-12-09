Samanyolu Haber /Sağlık / Kanser, diyabet ve bunamanın sebebi olabilir: Diş eti bakterisi /09 Aralık 2019 10:12

Kanser, diyabet ve bunamanın sebebi olabilir: Diş eti bakterisi

Kanser, diyabet ve demansın (bunama) ana sebeplerden birinin, ağızda yaşayan ve diş eti hastalıklarına yol açan Porphyromonas gingivalis bakterilerinin olabileceği belirtildi.

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Daily Mail’in aktardığına göre, tıbbi malzeme geliştiren ve üreten ABD merkezli Cortexyme şirketinin uzmanları, ağızdaki yıkıcı süreçlerden sorumlu Porphyromonas gingivalis bakterilerinin hayati öneme sahip organlarda iltihaplanmaya neden olabileceğini bildirdi.

Söz konusu bakteriler, Alzheimer hastalarının beyinlerinde tespit edildi. Ayrıca artritik eklemlerde, aterosklerotik plaklarda, şeker hastalarının pankrealarında ve ağırlıklı olarak baş, boyun ve sindirim organlarında yayılan farklı türden tümörlerde bulundu.

Porphyromonas gingivalis bakterilerinin çeşitli hastalıkların gelişimini tetikleyebildiği görüşü fareler üzerinde yapılan testlerle teyit edildi. Normalde fareler Porphyromonas gingivalis taşıyıcıları değil, ama deneyler sırasında organizmasına bu bakterilerden nüfuz edilen farelerde önce diş eti hastalıkları, ardından da şeker hastalığı, romatoid artrit, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve Alzheimer gelişti.

Bilim insanları ayrıca Porphyromonas gingivalis bakterilerinin kan hücrelerine nüfuz edebildiğini ve bu hücreleri insan organizmasını dolaşmak için kullandığını ortaya çıkardı.

Bu bakterileri antibiyotiklerle yok etmenin mümkün olmadığını vurgulayan uzmanlar, ancak yeni doğan bebeklerde Porphyromonas gingivalis tespit edilmediğine dikkat çekerek bakterilerin ergenlikte ağızda çoğalmaya başladığı tahmininde bulundu.  Yani enfeksiyonu bir aşının önleyebileceği düşünülüyor.

Daha önce birkaç laboratuvar, diş eti hastalıklarını tedavi etmek için böyle bir aşı üzerinde çalışıyordu. Avustralya’nın Melbourne Üniversitesi’nde geliştirilen aşı fareler üzerinde başarıyla denendi. Yakın zamanda insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor.
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