Kapanan cari açık dört ay sonra yine açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, 2018 yılının kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.







Beklenti cari açığın 400 milyon dolar olmasıydı.





Söz konusu gelişmede, 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin bu ayda 1 milyar 111 milyon dolar açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar azalarak 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.





NET HATA NOKSAN 1.85 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ





Kaynağı belirsiz para giriş/çıkışı olarak nitelendirilen net hata noksan kalemi, kasımda aylık bazda 1.85 milyar dolar açık eksi verirken, yıllık bazda ocak-kasım dönemi 687 milyon dolar fazlada.





Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.





Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu.





Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018 yılının aynı ayına göre 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Portföy yatırımları 2 milyar 50 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 151 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.





Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.





Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon dolar azalış ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 616 milyon dolar net artış kaydetti.





Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 25 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 26 milyon dolar ve 22 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.





Resmi rezervlerde bu ayda 743 milyon dolar net artış gözlendi.