Kapatılan trol hesaplarında yeni iddia

Twitter, bu hesapların AKP'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirmesinin ardından CİMER Başkanı Fahrettin Altun Twitter'ın iddiası yalanlayarak, tepki göstermişti.







DOLANDIRICILIK İÇİN DE KULLANILMIŞ





Twitter'ın AKP destekçisi olan ve tek bir merkezden yönetilen hesapları kapatmasının bir diğer gerekçesi de bu hesapların aynı zamanda dolandırıcılık ve yasadışı korsanlık yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı.





Yapılan açıklamada, bu hesapların dolandırıcılık için de kullanıldığı ifadesi yer almış fakat dikkat çekmemişti.





O AÇIKLAMA





Twitter'ın AKP destekçisi troll hesaplarının dolandırıcılık için de kullanıldığını şu ifadelerle belirtilmişti:





"Bu ele geçirilen hesaplar, düzenli olarak yukarıda belirtilen devlet aktörleri tarafından hack'lenme ve ele geçirme çabalarının hedefi olmuştur. Bu troll ağı aynı zamanda, kripto para birimiyle ilişkili (spamlı e-posta) ticari etkinlikler için de kullanıldı."











