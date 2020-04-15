Karantinada büyük ihmal

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Selva Korkutan, önce umreye gitti. Yaklaşık bir ay önce umreden dönen Korkutan, Kayseri’deki Hunat Hatun Kız Yurdu’nda karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda korona virüsü testleri negatif çıkan Selva Korkutan, Silvan’a gönderildi.







Memleketi Diyarbakır’ın Silvan ilçesine gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadına yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Korkutan bunun üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Selva Korkutan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.





Cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.