Samanyolu Haber /Gündem / Karantinada büyük ihmal /15 Nisan 2020 19:48

Karantinada büyük ihmal

Bir ay önce umre ziyaretinden dönen 70 yaşındaki Selva Korkutan, Kayseri’de karantinada tutulduktan sonra memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Korkutan aynı akşam evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra korona virüsü nedeniyle öldü.

SHABER3.COM

 Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Selva Korkutan, önce umreye gitti. Yaklaşık bir ay önce umreden dönen Korkutan, Kayseri’deki Hunat Hatun Kız Yurdu’nda karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda korona virüsü testleri negatif çıkan Selva Korkutan, Silvan’a gönderildi.

Memleketi Diyarbakır’ın Silvan ilçesine gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadına yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Korkutan bunun üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Selva Korkutan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karantinada büyük ihmal Sonraki Haber >>

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:43