Karantinalar ne zaman son bulacak?

Stat News’un haberine göre uzmanlar, hükümet yetkililerini evde kalma ve diğer sosyal mesafe önlemlerini gereğinden çok erken kaldırarak durumun kötüleşmesine neden olmamaları yönünde uyarıyor. Ayrıca uzmanlar, henüz tedbir alınmamış yerlerde sıkı önlemlerin uygulamaya konmasını öneriyor.







Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) dünyanın farklı yerlerindeki epidemiyoloji modelleyicilerine kadar, pek çok kurum ve kişi çok yavaş biçimde normale dönülmesi gerektiğini belirtiyor.





Peki, virüsten çıkış stratejisi ne ve ne zaman güvenli olacak?





Independent Türkçe’nin aktardığına göre Sharon Begley, bu stratejiyi ne zaman uygulayabileceğimize dair araştırmanın ciddi düzeyde politikleştirilmiş bir zeminde gerçekleştirildiğini söylüyor.





Örneğin, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 12 Nisan’da Paskalya Bayramı’nda “normale” döneceği konusunda söz vermişti. Fakat uzmanlar yine de dikkatli biçimde, hedefe sahip, akıllıca yaklaşımların nasıl çıkış rampası olarak kullanılabileceğine ve mevcut salgın yok olduktan sonra eğer Kovid-19 vakaları tekrar yükselmeye başlarsa bir dahaki sefere nasıl daha iyi tepki verilebileceğine dair çalışmalarını yürütüyor.





Haberde, hasta insanların temaslarını ciddi düzeyde azaltmanın, daha fazla test uygulamanın, tecrit uygulamalarının ve yeni izleme teknolojilerinin, sosyal mesafe tedbirlerinin rahatlatılmasında yardımcı olabileceği belirtiliyor.





Zamanından önce tedbirlerin zayıflatılmasına karşı çıkan bilim insanlarından biri olan, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi’nden bulaşıcı hastalık uzmanı Marc Lipsitch, yeni makalesinde en iyi senaryoda “yaz döneminde sosyal mesafe seyreltilebilir” ifadelerine yer verdi.





Stephen M. Kissler, Christine Tedijanto, Marc Lipsitch ve Yonatan Grad’ın yer aldığı çalışmada, uzmanlar insanların birbirleriyle temas etme biçimine ve enfeksiyonların yayılma şekline dayanarak oluşturdukları modele göre, eğer salgın geri dönerse “sıkı temas izleme ve karantina önlemleri salgının kontrol altında tutulmasının devam etmesi için gereken katı sosyal mesafe ihtiyacını hafifletebilir” dedi.





Begley’nin aktardığına göre çıkış stratejisi ve ikinci dalgaya karşı daha fazla hedefine yönelik önlemlerin alınma ihtimaline yönelik güvenilir destek çarşamba günü geldi. Imperial College London’daki araştırmacılar, Vuhan gibi salgının kontrol altına alındığı şehirlerin, “geniş bir salgından kaçınırken orta düzeyli yerel faaliyetlere devam edebileceğini” belirtti.





Araştırmacılar yeni verilerin, “kontrol altına almayla sonuçlanan çok yoğun sosyal mesafe tedbirlerinin ardından Çin’in başarıyla bu katı politikadan çıktığına işaret ettiğini” ifade ediyor