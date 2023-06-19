Karşı saldırıya geçen Ukrayna bir köyü daha geri aldı

Rusya'nın başlattığı işgalde savunmadan saldırı pozisyonuna geçen Ukrayna güçlerinin, Zaporizhzhia bölgesinde bir köyü daha geri aldığı kaydedildi.



Ukrayna uzun bir hazırlığın ardından topraklarını işgal eden Rus güçlerini bölgeden çıkarmak için karşı saldırıya geçti.



Geçen hafta dört köyü geri alan Ukrayna ordusunun pazar günü de bir köyü aldığı kaydedildi.



Rusya'nın atadığı bölgedeki yetkili Vladimir Rogov, Ukrayna'nın Piatykhatky köyünü ele geçirdiğini ve ağır Rus topçu ateşi altında siper oluşturduğunu söyledi.



Telegram'dan mesaj yayınlayan Rus yetkili Rogov, "Düşmanın 'dalga benzeri' saldırıları, muazzam kayıplara rağmen sonuç verdi" dedi.



Rogov bölgede şiddetli çatışmaların devam ettiğini söylerken, Ukrayna tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



Ukrayna geçen hafta da doğudaki Donetsk bölgesindeki birkaç köyü yeniden ele geçirerek yaklaşık 100 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü sağlamıştı.