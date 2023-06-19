Teksas’ta ‘ölüm tarlası’

Amerika-Meksika sınırında dikkatler geçiş noktalarında ama Rio Grande’nin 130 km kuzeyindeki Brooks Bölgesi bir başka sığınmacı krizi yaşıyor. 2012’den 2019’a kadar Güney Teksas’ta en fazla sığınmacı ölümü bu bölgede gerçekleşti.
Bu nedenle de buraya ölüm tarlası deniliyor.
Amerika’ya fark edilmeden giren sığınmacılar Brooks Bölgesi’ni diğer yerlere geçiş için kullanıyor.
Falfurrias’taki geçiş noktasındaki Sınır Devriye kontrol noktasına yakalanmamak için uzak yerlerdeki özel çiftliklerden günlerce yürüyorlar. Bazıları güneş çaprmasından, sıvı kaybından ya da hipotermiden ölüyor.
Çiftlik yöneticisi Fernando Cervantes, “Geçen yıl 5 ceset bulduk. Bazıları son günlerde bazıları da daha öncesinden gerçekleşen ölümlerdi” diyor.
Yer kumlu. Sıcaklıklar genelde 38 derecenin üzerinde. Yön bulma işaretleri oldukça az ve bir sığınmacının kaybolması ya da daireler çizmesi çok kolay. Ölmeden bulunanlara ise yardım ediliyor ve yetkililere teslim ediliyor.
Cervantes, “Geçen yıl etrafta dolaşan bir düzine insan bulduk. Gerçekten ölüme çok yakındılar” diyor.
Kaybolanlar ya da geride bırakılanlar bazen yardım çağrısında bulunuyor.
Brooks Bölgesi Şerifi Benny Martinez, “Çağrıya bağlı olarak her bir hikaye farklı” ifadelerini kullanıyor.
Şerif Benny Martinez sınır boyunca en fazla ölümün Brooks Bölgesi’nde olduğunu kaydediyor. Sığınmacılar yardım için 911’i aradıklarında yetkili kalabildiğince telefonda kalıyor.
Şerifin ofisinde görevliler Sınır Devriyesi’yle sığınmacıları kurtarmak ya da cansız bedenleri toplamak için de işbirliği yapıyor.
Martinez, “Sıcak günlerde ki genelde burası sıcak olur, 72 saatte çoktan ölmüş oluyorlar. Şimdi Sınır Devriyesi gerçekten iyi. Bir işaretle hemen kurtarmaya başlıyorlar” diyor.
Ya hayatta kalamayanlar…
Martinez, “Bir morgumuz car. Brooks Bölgesi’nin kendine ait bir morgu var. Bu insanların kimliğini belirlediğimizde konsolosluğa bildiriyoruz, onlar da aile üyelerini bilgilendiriyor” diyor.
Kimliği belirlenemeyenler ise Teksas Üniveristesi’ne gönderiliyor. 2022’de yetkililer sınırda 858 sığınmacının cansız bedenini buldu. 2021’de bu rakam 657, 2020’de 255 olmuştu.
Uzmanlar bu rakamların çok az olduğunu belirtiyor. Eduardo Canales, Güney Teksas İnsan Hakları Merkezi direktörü.
Merkez, kar amacı taşımayan bir kuruluş ve kayıp kişinin bulunması programını yönetiyor. Sadece Brooks Bölgesi’nde son iki yılda 200’den fazla cansız beden bulduklarını kaydediyor. Kayıp kişileri bulmanın zor olduğunu söylüyor.
Canales, GPS koordinatları yoksa sınır devriyesine ya da araştırmacılara ilettiklerini belirtiyor.
Canales, SanAntonio’daki sığınmacı rotalarını da sürekli kontrol ediyor.