Samanyolu Haber /Ekonomi / Karşılıksız çek fırtınası yaşanıyor /17 Ağustos 2023 07:47

Karşılıksız çek fırtınası yaşanıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Temmuz 2023 verileri, çek kullanımı ve karşılıksız çekte büyük hızlanma olduğunu ortaya koydu.

SHABER3.COM

Buna göre Temmuz 2023’te Temmuz 2022’ye kıyasla bankalara ibraz edilen çek sayısı yüzde 123.2 artarak 2 milyon 11 bin 298 adet, bunların tutarı yüzde 190.5 artarak 488.6 milyar lira oldu. Bu kapsamda karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı yüzde 191.9 artışla 18 bin 426 adet, bunların tutarı da yüzde 497.9 artışla 6.7 milyar liraya ulaştı.

10 MİLYON ADEDİ AŞTI

Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı ise adet bazında yüzde 0.7’den yüzde 0.9, tutar bazında yüzde 0.7’den yüzde 1.4’e yükseldi. Yılın ilk 7 ayında ise bankalara ibraz edilen çek sayısı yüzde 8.3 artışla 10 milyon 108 bin 576 adet, bunların tutarı yüzde 80.3 artışla 2 trilyon 309 milyar lira oldu. Bu kapsamda karşılıksız çek sayısı yüzde 14.5 artışla 80 bin 914 adet, tutar yüzde 164.5 artışla 25.8 milyar liraya çıktı. Ayrıca 7 ayda karşılıksız çek sayısı oranı yüzde 0.8’de sabit kalırken tutarı yüzde 0.8’den yüzde 1.1’e çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karşılıksız çek fırtınası yaşanıyor Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:31