Karşılıksız çek fırtınası yaşanıyor

10 MİLYON ADEDİ AŞTI
Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı ise adet bazında yüzde 0.7’den yüzde 0.9, tutar bazında yüzde 0.7’den yüzde 1.4’e yükseldi. Yılın ilk 7 ayında ise bankalara ibraz edilen çek sayısı yüzde 8.3 artışla 10 milyon 108 bin 576 adet, bunların tutarı yüzde 80.3 artışla 2 trilyon 309 milyar lira oldu. Bu kapsamda karşılıksız çek sayısı yüzde 14.5 artışla 80 bin 914 adet, tutar yüzde 164.5 artışla 25.8 milyar liraya çıktı. Ayrıca 7 ayda karşılıksız çek sayısı oranı yüzde 0.8’de sabit kalırken tutarı yüzde 0.8’den yüzde 1.1’e çıktı.