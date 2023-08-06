Kart ve kredi borcu katlandı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) bünyesindeki Fintürk’ün Haziran 2023 sonu itibarıyla açıkladığı veriler, Türkiye genelinde özellikle son üç ayda bireysel kredi kartı kullanımındaki hızlanmayı gösterirken şehir bazındaki dikkat çekici gelişmeleri de ortaya çıkardı. Bu açıdan deprem bölgesindeki 11 kentin durumu ayrıca dikkat çekti.







ELAZIĞLI AZ KULLANDI

Bireysel kredi kartı hacmi, Mart 2023’e kıyasla yüzde 37.6, Haziran 2022’ye kıyasla yüzde 178.7 artışla 793.8 milyar liraya ulaştı. Bu tür borçların oransal en çok arttığı kent ise Mart 2023’e göre yüzde 51, Haziran 2022’ye göre yüzde 280.5 artışla 4.6 milyar liraya ulaşan Osmaniye. En az artış ise son 3 ayda yüzde 31.4, yıllıkta yüzde 198.1 ile 3.9 milyar liraya ulaşan Elazığ. Deprem bölgesindeki 11 kentte ise son 3 ayda yüzde 40.6, yıllıkta yüzde 223.4 artışla 104.3 milyar liralık kart borcu oluştu.





İHTİYAÇ ADIYAMAN’DA

Kredi kartlarından sonra en yüksek borcun biriktiği ihtiyaç (diğer tüketici) kredileri 3 ayda yüzde 7.3, yıllıkta yüzde 49.4 artışla 749.5 milyar liraya yükseldi. İlk sıradaki kent ise 3 ayda yüzde 22.1, yıllıkta yüzde 72.4 artışla 3.3 milyar lira borçlanan Adıyaman oldu. Son sırada 3 aylık yüzde 0.4, yıllıkta yüzde 34.1 artış ve 2.3 milyar lirayla Şırnak var.





BAYBURT EK HESAPTA

Kredili mevduat (ek hesap) kullanımı geriliyor. Bu tür kredilerin toplamı 3 ayda yüzde 1.1 düşüş, yıllıkta yüzde 173.3 artışla 119.3 milyar lira oldu. En çok artış 3 ayda yüzde 87.2, yıllıkta yüzde 334.9 ile 161.8 milyon lira borçlanılan Bayburt’ta. 3 ay bazında en çok düşüş yüzde 20.4 ile İstanbul’da. Yıllık artış yüzde 173.3 olurken İstanbul’da bu tür borç büyüklüğü 25.5 milyar TL.





TAŞITTA KARABÜK

Özellikle son 1.5 yılda, hızla bir yatırım aracına dönüşen taşıt kredilerinde de önemli artışlar var. Bu tür krediler son 3 ayda yüzde 28.2, yıllıkta yüzde 244 artışla 83.6 milyar liraya çıkarken en çok arttığı şehir 3 ayda yüzde 41.1, bir yılda yüzde 311.5 ile 179.8 milyon liraya ulaşan Karabük oldu. En az artış ise 3 ayda yüzde 9.6, yıllıkta yüzde 164.6 ile 181.4 milyon liraya ulaşan Adıyaman’da.





ERZURUMLU EV ALDI

Konut kredi hacmi 3 ayda yüzde 11.9, yıllıkta yüzde 26.4 artışla 441.5 milyar liraya ulaştı. En çok artış 3 ayda yüzde 20.8, yıllıkta yüzde 50.3 ile 2.7 milyar lira borçlanan Erzurum’da. Hatay ise 3 ayda yüzde 21.3, yıllıkta yüzde 18.4 düşüş ve 3.1 milyar liralık konut kredisi borcuyla son sırada yer aldı.