Katar ile yapılan anlaşmada bir dolar kaç TL'ye sabitlendi?

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz, Katar ile uzatılan Swap anlaşmasında, 1 doların 22 TL'ye sabitlendiğini iddia etti.





Gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Oğuz'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.





Öte yandan dün döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi. Merkez Bankası müdahalesiyle kur gün içerinde en yüksek 14.75 seviyesini görmüştü. Merkez Bankası daha önce de 3 defa piyasaya müdahale de bulunmuştu.





Şeref Oğuz bu müdahale sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve şunları yazmıştı;





"Kurdaki tsunami rezervleri yer yutar Merkez Bankası, 4'ncü müdahalesini yapıyor. 4 milyar $ harcandı, dolar durmadı. Şimdi de Katar'la dolar 24 tl'den anlaşma söylentisi."