Samanyolu Haber /Gündem / Katar ile yapılan anlaşmada bir dolar kaç TL'ye sabitlendi? /14 Aralık 2021 11:29

Katar ile yapılan anlaşmada bir dolar kaç TL'ye sabitlendi?

Katar ile yapılan SWAP anlaşmasında bir dolar kaç TL'ye sabitlendi?

SHABER3.COM

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci Şeref Oğuz, Katar ile uzatılan Swap anlaşmasında, 1 doların 22 TL'ye sabitlendiğini iddia etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Oğuz'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.

Öte yandan dün döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi. Merkez Bankası müdahalesiyle kur gün içerinde en yüksek 14.75 seviyesini görmüştü. Merkez Bankası daha önce de 3 defa piyasaya müdahale de bulunmuştu.

Şeref Oğuz bu müdahale sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve şunları yazmıştı;

"Kurdaki tsunami rezervleri yer yutar Merkez Bankası, 4'ncü müdahalesini yapıyor. 4 milyar $ harcandı, dolar durmadı. Şimdi de Katar'la dolar 24 tl'den anlaşma söylentisi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katar ile yapılan anlaşmada bir dolar kaç TL'ye sabitlendi? Sonraki Haber >>

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:07