Katil, öldürdüğü kızın annesine dava açtı!..

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) katleden Cemal Metin Avcı'ya (32) duruşma salonunda hakarette bulunduğu gerekçesiyle anne Şefika Gültekin hakkında savcılık tarafından iddianamede hazırlandı. Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek kamu davası açıldı.







4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ





AVUKAT EPÖZDEMİR: MANİDAR VE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR





Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti.Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Tutuklanan Mertcan Avcı, daha sonra yapılan itiraz üzerine adli kontrol tedbiri konularak tahliye edildi.Türkiye'de gündem olan cinayetle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 14 Şubat’ta görülen davanın 10’uncu duruşmasında Şefika Gültekin'in sanık Cemal Metin Avcı’ya yönelik sözleri duruşma tutanağında yer aldı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Şefika Gültekin'in duruşma salonunda Cemal Metin Avcı'ya söylediği sözlere yer verilerek Avcı'nın Gültekin'den şikâyetçi olduğu belirtildi.İddianamede, anne Gültekin’in alınan ifadesinde, kızının öldürmesinin psikolojik etkileri nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak; taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğu savunulan iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce iddianame kabul edilerek, duruşmanın 10 Ekim tarihinde görülmesine karar verildi.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısındaBu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.