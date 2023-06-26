Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı /26 Haziran 2023 09:07

Kayıp Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı

Hafta sonu Moskova yönetimine başkaldıran paralı asker grubu Wagner'in isyanı sırasında ortadan kaybolan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu günler sonra ortaya çıktı.

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Rusya’daki paralı asker grubu Wagner ve lideri Yevgeni Prigojin’in Putin yönetimine isyan ederek askerlerini Moskova’ya doğru yönlendirmesi hafta sonu ülkede ve uluslararası kamuoyunda panik yaratırken, günlerdir ortadan kaybolan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ortaya çıktı.

Olayın başladığı günden beri kayıplara karışan ve hiçbir açıklama yapmayan Şoygu hakkında, “Görevden alındı” iddiası da ortaya atılmıştı. Kremlin yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Şoygu bugün resmi ziyarette ve temaslarda bulundu.


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