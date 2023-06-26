Kayıp Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı





Olayın başladığı günden beri kayıplara karışan ve hiçbir açıklama yapmayan Şoygu hakkında, “Görevden alındı” iddiası da ortaya atılmıştı. Kremlin yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Şoygu bugün resmi ziyarette ve temaslarda bulundu.











Rusya’daki paralı asker grubu Wagner ve lideri Yevgeni Prigojin’in Putin yönetimine isyan ederek askerlerini Moskova’ya doğru yönlendirmesi hafta sonu ülkede ve uluslararası kamuoyunda panik yaratırken, günlerdir ortadan kaybolan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ortaya çıktı.