Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakamlıktan '1' TL'lik yardım /08 Mayıs 2021 17:31

Kaymakamlıktan '1' TL'lik yardım

İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi bir vatandaşa Bahçelievler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 1 liralık gıda yardımı yaptı. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp PTT'ye ikinci kez giden vatandaş, vezneden eli boş döndü.

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İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilçe genelindeki yardıma muhtaç aileleri tespit ederek gıda yardımı çalışmalarına devam ediyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Vakfın sosyal yardımlaşma programına kayıtlı bir ilçe sakinine geçen gün "2021 gıda yardımı" adı altında 1 lira verildi.

1 lira, C.A isimli Bahçelievler sakininin PTT hesabına gönderildi.

1 liralık "yardımın" yattığını e-devlet uygulaması vasıtasıyla öğrendiğini söyleyen C.A, "Bir yanlışlık olduğunu düşünüp PTT hesabını kontrol ettim. 1 lira dışında yapılan başkaca herhangi bir yardım yoktu" dedi.

C.A., geçen yıl aynı vakıf üzerinden kendisinin ve eşinin toplamda 1200 lira gıda yardımı aldığını söyledi.
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