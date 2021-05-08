Kaymakamlıktan '1' TL'lik yardım

İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilçe genelindeki yardıma muhtaç aileleri tespit ederek gıda yardımı çalışmalarına devam ediyor.







Independent Türkçe'nin haberine göre; Vakfın sosyal yardımlaşma programına kayıtlı bir ilçe sakinine geçen gün "2021 gıda yardımı" adı altında 1 lira verildi.





1 lira, C.A isimli Bahçelievler sakininin PTT hesabına gönderildi.





1 liralık "yardımın" yattığını e-devlet uygulaması vasıtasıyla öğrendiğini söyleyen C.A, "Bir yanlışlık olduğunu düşünüp PTT hesabını kontrol ettim. 1 lira dışında yapılan başkaca herhangi bir yardım yoktu" dedi.







C.A., geçen yıl aynı vakıf üzerinden kendisinin ve eşinin toplamda 1200 lira gıda yardımı aldığını söyledi.