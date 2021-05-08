Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 'U' dönüşünün böylesi /08 Mayıs 2021 17:22

AKP'den 'U' dönüşünün böylesi

Fırtınalı günlerin ardından Mısır ve Türkiye arasında normalleşmenin formülleri tartışılırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akar “Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. . Bu dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Mısır ilişkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar, “Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. . Bu dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor.” dedi.

Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaretinde konuşan Hulusi Akar, “Birtakım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir; fakat bunun kısa sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

Bununla birlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, askeri bir darbeyle Mursi’yi deviren Sisi’ye 'darbeci ve katil' gibi  hakaretlerde bulunmuş ve Mısır’la ilişkiler 8 yıl askıya alınmıştı. 


 
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