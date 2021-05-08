AKP'den 'U' dönüşünün böylesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Mısır ilişkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar, “Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. . Bu dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor.” dedi.







Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaretinde konuşan Hulusi Akar, “Birtakım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir; fakat bunun kısa sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum” dedi.





Bununla birlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, askeri bir darbeyle Mursi’yi deviren Sisi’ye 'darbeci ve katil' gibi hakaretlerde bulunmuş ve Mısır’la ilişkiler 8 yıl askıya alınmıştı.







