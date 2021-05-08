4 yaşındaki çocuk 'ankesör' iddianamesine nasıl girdi?

Skandalın sebebi ise 2007 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Kıdemli Yüzbaşı olarak emekli olan F.Ö ve çocuğun babası Avukat Coşkun Özbudak’ın da Aralık 2015’te F.Ö. ile ardışık aranmış olması. İddianamede Coşkun Özbudak hakkında herhangi bir soruşturma bilgisine veya ifadeye yer verilmedi. Fakat Özbudak’ın eşinin, birisi dört yaşında üç çocuğunun, yengesinin ve on iki yaşındaki yeğeninin T.C. numaraları ile kimlik bilgileri gerekçesiz olarak iddianamede yer aldı. Coşkun Özbudak, savcı hakkında suç duyurusunda bulundu.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmada, TSK mensubu olduğu belirlenen F.Ö. adlı kişinin ‘sözde’ gizli haberleşme yöntemi olarak kullanıldığı ileri sürülen ankesörlü telefonla çeşitli zamanlarda ardışık arandığı ileri sürüldü. Cumhuriyet’in haberine göre soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede, F.Ö.’nün ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı tarihlere, görüşmelerin sürelerine, aramaların hangi şehirden yapıldığına ve tasniflenmiş ardışık arama gruplarına yer verildi.





İddianamede tek şüpheli olarak F.Ö.’nün ismi bulunurken, Özbudak soyadlı aileye mensup kişilerin de ardışık arama tablosunda yer aldığı iddia edildi. Sebep ise 2007 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Kıdemli Yüzbaşı olarak emekli olan Avukat Coşkun Özbudak’ın da Aralık 2015’de şüpheli F.Ö.ile ardışık aranmış olmasıydı.





İDDİANAMEDE YER ALAN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK





Bununla birlikte, iddianamede Coşkun Özbudak hakkında herhangi bir soruşturma bilgisine veya ifadeye yer verilmedi. Fakat Coşkun Özbudak’ın eşinin, birisi dört yaşında üç çocuğunun, yengesinin ve on iki yaşındaki yeğeninin T.C. numaraları ile kimlik bilgileri gerekçesiz olarak iddianamede yer aldı.





SUÇ DUYURUSUSUNDA BULUNDU





Konuyu yargıya taşıyan Av. Coşkun Özbudak, iddianamede yer verilen tespitten dolayı hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığını bilmediğini söyledi ve “Bir soruşturma kapsamında elde edilen fakat o soruşturmayla ilgisi bulunmayan kişilere ait olan bilgi, veri ve kayıtların ifşasının kamu görevlileri açısından suç teşkil ettiği gibi, hak ihlali oluşturduğunun da farkındayım.” dedi.





ANILAN KİŞİYLE HİÇ BİR İLİŞKİMİZ YOK





Coşkun Özbudak, kendisinin ve aralarında 4 yaşındaki çocuğunun da olduğu altı aile bireyinin F.Ö hakkındaki soruşturmayla bir ilgisi olmadığını, anılan kişiyle hiçbir ilişkileri bulunmadığını belirten ve başta iddianameye imza atan Cumhuriyet Savcısı olmak üzere tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti. Ayrıca şahsına ve aile bireylerine ait bilgilerin dosyadan çıkartılması talebiyle de F.Ö hakkındaki davaya bakan mahkemeye başvurdu.