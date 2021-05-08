Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu /08 Mayıs 2021 16:45

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP, kampanyayla duyurup bir günde yayından sildiği 'Yalan Üretim Merkezi' videosunun ardından bir animasyon film daha hazırladı. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ettiği animasyon film 'Çılgın Hırsız' oldu.

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

Muhalefetin ‘128 milyar dolar nerede?’ kampanyasına çizgi filmli yanıt hazırlayıp sonra da yayından kaldıran AKP’den sonra Sağlık Bakanlığı da bir çizgi film yayınladı. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse karşı hazırladığı animasyonda ‘Çılgın Hırsız’ filminin kahramanları Gru ve Minyonlar yer alıyor.

ÇILGIN HIRSIZ

“Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar’ın #COVID19 pandemisinin üstesinden gelmek için sizlere önerileri var” notuyla paylaşılan videoda “Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, birbirinize karşı nazik olun” mesajı veriliyor, maske, mesafe, hijyen kuralları anımsatılıyor. Animasyonda, evde kalanlara da önerilerde bulunuluyor.

Muhalefetin ‘128 milyar dolar nerede?’ kampanyasının ardından Medya ve Tanıtım Başkanlığı’na getirilen Hamza Dağ ve ekibi CHP’ye yönelik “Yalan Üretim Merkezi” adlı çizgi film yayınlamıştı. Zekice hazırlanmadığı gerekçesiyle AKP içinden de yoğun eleştiri alan çizgi film yayından kaldırılmıştı. AKP'ye yakın gazeteciler Erdoğan’ın çizgi filmi beğenmediğini ve bu nedenle yayından kaldırıldığını ileri sürmüştü
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AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

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