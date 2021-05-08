AKP kapanma sonuçlarını almadan normalleşme hazırlığına başladı

İstanbul'da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programı'na katan Erdoğan normalleşme sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan ''17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak'' dedi.





ERDOĞAN YİNE FEDAKARLIK İSTEDİ





Erdoğan, ''Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum'' dedi.



