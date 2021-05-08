Halkbank'ın kârında büyük düşüş: Yüzde 92 azaldı

Finansgündem’in haberine göre Türkiye Halk Bankası 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.







Konsolide olmayan verilere göre banka yılın ilk 3 ayında 59.035.000 TL net kâr elde etti.





Buna göre bankanın 2021 ilk çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 92 oranında azalmış oldu.





Halkbank, 2020’nin ilk çeyreğinde 825.085.000 TL net kar açıklamış, yılı 2.600.045.000 TL toplam konsolide olmayan net kar rakamıyla tamamlamıştı.