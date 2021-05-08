Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank'ın kârında büyük düşüş: Yüzde 92 azaldı /08 Mayıs 2021 15:26

Halkbank'ın kârında büyük düşüş: Yüzde 92 azaldı

Halkbank‘ın 2021 ilk çeyrek net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 92 oranında azalarak 59.035.000 TL oldu

SHABER3.COM

Finansgündem’in haberine göre Türkiye Halk Bankası 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Konsolide olmayan verilere göre banka yılın ilk 3 ayında 59.035.000 TL net kâr elde etti.

Buna göre bankanın 2021 ilk çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 92 oranında azalmış oldu.

Halkbank, 2020’nin ilk çeyreğinde 825.085.000 TL net kar açıklamış, yılı 2.600.045.000 TL toplam konsolide olmayan net kar rakamıyla tamamlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halkbank'ın kârında büyük düşüş: Yüzde 92 azaldı Sonraki Haber >>

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:53