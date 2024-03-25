Kayserispor Başkanı Ali Çamlı elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı: Çarptığı kişi hayatını kaybetti

Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda meydana geldi. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Suriye uyruklu İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim M.'nin cenazesinin yarın Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Suriye'nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Kayserispor Başkanı cip sürücüsü Ali Çamlı olayın ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







KAZA ANI KAMERADA!



Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine hareket halinde olan İbrahim M.’nin kırmızı ışıkta geçtiği sırada Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın havalimanı istikametinden Argıncık yönüne doğru seyir halinde olduğu ve İbrahim M.’ye çarptığı görülüyor. Sürücü Çamlı'nın, İbrahim M.’ye çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameralar tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle İbrahim M.’nin havaya savrulduktan sonra yere düşerek sürüklendiği görüldü.



