Kazakistan, petrol ihracatına alternatif hat oluşturuyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Kazakistan, ürettiği petrolü, Hazar ve Karadeniz üzerinden taşımak için tanker filosu oluşturuyor. Bu amaçla çok sayıda tanker satın alıyor. Kazak petrol ve gaz şirketi KazMunayGas tarafından gazetecilere velilen bilgiler ile Bloomberg tarafından yayınlanan makale örtüşüyor.





Uzmanlar, Kazakistan’ın bu şekilde çok sayıda tanker satın alımını, Orta Asya'nın en büyük petrol üreticisi olarak, Rusya üzerinden ana ihracat boru hattına alternatif aradığının bir işareti olarak görüyor.





Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Yerlan Akkenzhenov, KazMunayGas'ın bir alt bölümünün, Hazar Denizi üzerinden petrol taşımak için her biri 8.000 tonluk yüksüz iki tanker satın aldığını da söyledi. Ona göre, Karadeniz'de çalışmak üzere her biri 80 bin tonluk iki geminin daha satın alınması planlanıyor.





“Kazakistan yetkilileri ve ülkenin en büyük devlete ait şirketlerinin yöneticileri, petrol dağıtım yolları için alternatif seçenekler üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in röportaj yaptığı uzmanlar, bunun, Rusya'dan geçen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun ülkeden petrol ihracatı için en karlı yol olmaya devam etmesine rağmen yapıldığına inanıyor.





18 Ağustos'ta Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Novorossiysk'e yönelik saldırıları nedeniyle Kazakistan'ın Karadeniz petrol ihracatını reddedebileceği duyulmuştu. KazTransOil'in "bölgedeki askeri riskler nedeniyle" petrol hacimlerini Karadeniz limanlarından Baltık limanı Ust-Luga'ya (Leningrad bölgesi) yönlendirmesi bekleniyor.