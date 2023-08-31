Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan, petrol ihracatına alternatif hat oluşturuyor /31 Ağustos 2023 17:00

Kazakistan, petrol ihracatına alternatif hat oluşturuyor

Bloomberg tarafından bir analize göre Kazakistan, Rusya Federasyonu'nu bypass ederek ihraç edilen petrol boru hattına alternatif hat oluşturuyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Kazakistan, ürettiği petrolü, Hazar ve Karadeniz üzerinden taşımak için tanker filosu oluşturuyor.  Bu amaçla çok sayıda tanker satın alıyor. Kazak petrol ve gaz şirketi KazMunayGas tarafından gazetecilere velilen bilgiler ile Bloomberg tarafından yayınlanan makale örtüşüyor. 

Uzmanlar, Kazakistan’ın bu şekilde çok sayıda tanker satın alımını, Orta Asya'nın en büyük petrol üreticisi olarak, Rusya üzerinden ana ihracat boru hattına alternatif aradığının bir işareti olarak görüyor.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Yerlan Akkenzhenov, KazMunayGas'ın bir alt bölümünün, Hazar Denizi üzerinden petrol taşımak için her biri 8.000 tonluk yüksüz iki tanker satın aldığını da söyledi. Ona göre, Karadeniz'de çalışmak üzere her biri 80 bin tonluk iki geminin daha satın alınması planlanıyor.

“Kazakistan yetkilileri ve ülkenin en büyük devlete ait şirketlerinin yöneticileri, petrol dağıtım yolları için alternatif seçenekler üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in röportaj yaptığı uzmanlar, bunun, Rusya'dan geçen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun ülkeden petrol ihracatı için en karlı yol olmaya devam etmesine rağmen yapıldığına inanıyor.

18 Ağustos'ta Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Novorossiysk'e yönelik saldırıları nedeniyle Kazakistan'ın Karadeniz petrol ihracatını reddedebileceği duyulmuştu. KazTransOil'in "bölgedeki askeri riskler nedeniyle" petrol hacimlerini Karadeniz limanlarından Baltık limanı Ust-Luga'ya (Leningrad bölgesi) yönlendirmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kazakistan, petrol ihracatına alternatif hat oluşturuyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:53