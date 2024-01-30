Kerem Aktürkoğlu ıslıklandı, hayal kırıklığı yaşadı

Ancak ıslıklandığını fark eden ve büyük üzüntü yaşayan Aktürkoğlu'nun surat ifadesi kameralara yansıdı. Teknik direktör Okan Buruk, saha kenarına gelen oyuncusunu alkışlarla teselli ederken, sarı kırmızılı ekip 1 dakika sonra beraberlik golünü Wilfried Zaha ile buldu.





Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçında oyundan çıkarken protesto edildi.Mücadeleye ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki Kerem, 71. dakikada yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Galatasaray'ın 1-0 geride olduğu dakikalarda oyundan alınan Aktürkoğlu, sahadan çıkmak üzereyken taraftarları alkışlamak için geriye döndü.Bu sezon ligde 9 gol-6 asistle oynayan Aktürkoğlu, 5-1'lik Trabzonspor ve 2-1'lik İstanbulspor galibiyetlerinde ikişer gol atmayı başarmıştı.Aktürkoğlu, özellikle zorlanarak kazandıkları son İstanbulspor maçında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.