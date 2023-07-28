Su alarmı: Keşan’a içme suyu sağlayan barajda 4 milyon metreküp su kaldı

Sözcü'de yer alan habere göre yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan’a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı.



Bölgede bazı önlemler alınırken, vatandaşlar da belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılıyor. SMS’lerde suyu bilinçsizce kullananları uyarılması ya da Alo 153 Hattından belediyeye ihbar edilmesi istendi. Kısa mesajlarda, “45 günlük suyumuzu tasarruflu kullanalım. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Kadıköy Barajı başta olmak üzere tüm su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu sebeple tasarruf ve bilinçli tüketime dikkat ederek, çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattımızı arayarak bize bildirin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için su kaynaklarımızı koruyalım, suyu tasarruflu kullanalım” ifadeleri yer aldı.



“15 KUYU AKTİF OLACAK ŞEKİLDE BİR İHALE GERÇEKLEŞTİRDİK”



Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran, 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranının kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe düştüğünü belirterek şunları söyledi:



* “Bu 4 milyon metreküp sudan ölü hacim ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan buharlaşmayı düştüğümüzde 1 milyon metreküp kullanılabilir su kalacağını öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 45 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor. Biz Kadıköy Barajı bu durumdayken önlemler almaya çalıştık. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor.



* İlk önce Kumdere köyünde bulunan 7 adet kuyumuza ilave olarak toplamda 15 kuyu aktif olacak şekilde bir ihale gerçekleştirdik. Bunu yılbaşına kadar hayata geçirerek, Keşan’a tek başına yetecek bir kaynak haline getirebilmek için mücadelemizi vereceğiz.



* Diğer bir önlemimiz ise Çokal Barajı. Çokal Barajından Malkara’ya gidecek olan içme suyu hattına DSİye başvurarak bize bir kol bırakmalarını istedik ve bu uygun bulundu. Yaklaşık 3,5 milyon metreküp su proje aşaması bittikten sonra uygulama aşamasına geçildiğinde Keşan’a verilmek üzere Çokal Barajından buraya aktarılacak.”



“HERKESİ TASARRUFA DAVET EDİYORUM”



Suyun tek yürek olup tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade eden Başaran, “En çok karşılaştığımız sıkıntılar yol yıkamaları. Yollar yıkandıktan 5 dakika sonra su zaten buharlaşıyor. Bahçeler yıkanıyor, arabalar yıkanıyor, halılar yıkanıyor. Herkesin elinde hortum görmeye başladık bu günlerde. Ciddi anlamda su tasarrufu yapmalıyız. Su tasarrufu konusunda örnek olmalıyız. Herkes elinden geleni yapmalı. Suyun değerini anlamamız için gerçekten mücadele etmeliyiz. Biz elimizden geleni yapacağız. Sizden de aynı duyarlılığı bekliyoruz. Lütfen suyumuza sahip çıkalım, suyumuzu koruyalım. Herkesi tasarrufa davet ediyorum” diye konuştu.