KHK’lı polis memuru ‘Göksunlu’ Ahmet Köroğlu gözaltına alındı

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden KHK’lı polis memuru Ahmet Köroğlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. Kendisi gibi KHK’lı olan amcasının oğlu hakim Mehmet Köroğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “Amcamın oğlu @goksunlu4656 yu sabah 07.00’da gözaltına almışlar. Niçin aldıklarını hiç bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.











Ahmet Köroğlu, Kayseri’de apartman görevlisi olarak çalışıyordu. Köroğlu, 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı ile ilgili yaptığı son paylaşımda, “Gülüşümüzü soldurdunuz ulan… Hayatımızın baharın da kara kışı yaşattınız… Suç teşkil etmeyen kriterlerle ekmeğimizle oynadınız… Hapislerde çürüttünüz tertemiz insanları… Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” ifadelerini kullanmıştı.