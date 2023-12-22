Kiev Almanya'daki Ukraynalıları askere almaya hazırlanıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 2024 yılında Almanya'da yaşayan Ukrayna vatandaşı yetişkin erkeklerin de ordu hizmetine çağrılacağını bildirdi. Umerov, Bild, Welt TV ve Politico'ya verdiği röportajında 25-60 yaş aralığındaki tüm Ukraynalı erkeklere silah altına alma çağrısı gönderileceğini ve bu kişilerin, söz konusu çağrıyı aldıktan sonra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en yakın askerlik şubesine gidip teslim olmaları gerektiğini dile getirdi.







Almanya'da yaşayanların da silah altına alınması planları ile ilgili olarak, "Biz herkese karşı adil olmak istiyoruz, zira söz konusu olan ülkemiz" ifadelerini kullanan Ukrayna Savunma Bakanı, "Biz (Almanya'daki Ukraynalılara) bir davetiye göndereceğiz. Gelmek ve orduya hizmet etmek onların hakkı" dedi. Silah altına alınma çağrısına uymayanların cezalandırılacağını da vurgulayan Rüstem Umerov, "Gönüllü olarak gelmeyenlere ne olacağını şu an müzakere ediyoruz. Kendi vatanına sahip çkmak nihayetinde bir ceza değil, onurdur" söyleminde bulundu.





DW Türkçe'nin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Salı günü yaptığı açıklamada ordu yönetiminin, Rusya'ya karşı savaş için 450 bin ila 500 bin arasında Ukraynalının daha askere alınması önerisinde bulunduğunu aktardı. Zelenskiy son dönemde, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de içinde olduğu pek çok Batı ülkesini ziyaret etmiş ve ülkesine yönelik gerek askeri gerek ise siyasi desteğin devam etmesini talep etmişti.





Umerov ABD desteğinin devamından emin

Savunma Bakanı Umerov, Alman medyasına verdiği röportajda ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin önümüzdeki yıl da devamı konusunda iyimser olduğunu ifade ederek, "Amerikan Kongresi'nin her iki kanadı davayı destekliyor ve kötülüğün gücünün dünya düzenini değiştirmek istediğini anlıyor" dedi. ABD'nin ülkesine destek vermeyi bırakacağına inanmadığını dile getiren Umerov, iyimserliğinin müttefikler ile aralıksız yaptıkları istişarelerden kaynaklandığını aktararak, "Bizi, planlarımıza sadık kalmamız hususunda umutlandırıyorlar" ifadesini kullandı.





ABD Senatosu'nun önde gelen isimleri, Salı günü yaptıkları açıklamalarda, bu yıl içinde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardıma Kongre'den onay çıkmayacağını bildirmişti. Buna sebep olarak, muhalefetteki Cumhuriyetçilerin Kiev'e daha fazla yardım yapılmasına karşı olması gösteriliyor. ABD Başkanı Joe Biden, geçen Ekim ayında Kongre'ye çağrıda bulunarak, Ukrayna için 61 milyar dolarlık yeni bir yardım paketine onay verilmesini istemişti.