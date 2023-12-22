Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de cirit atıyorlar: Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı /22 Aralık 2023 10:02

Türkiye'de cirit atıyorlar: Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' adlı şüpheli yakalandı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Cumhuriyet'te yer alan habere göre teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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