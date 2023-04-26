Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: “5 yıl içinde 300 milyar doları getireceğiz, bunun sözünü aldık” /26 Nisan 2023 10:38

Kılıçdaroğlu: “5 yıl içinde 300 milyar doları getireceğiz, bunun sözünü aldık”

Kılıçdaroğlu, Eskişehir ve Burdur’da yurttaşlarla buluştu. Türkiye’de herkesin fakirleştiğini söyledi ve ekledi: “5 yıl içinde 300 milyar doları getireceğiz. Bunun sözünü aldık.”

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Eskişehir mitinginde halka seslendi. 

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları şöyle:

BİRİNCİ TUR MESAJI
“Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda birinci seferde bitirmek zorundayız. ‘Birleşe birleşe kazanacağız’. Ve Türkiye’de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isterim. Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı. Hepimiz fakirleştik. Sen beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim. 300 milyar doları 5 yıl içinde getireceğiz. Bunun sözünü aldık. Artık Mısır’daki sağır sultan da bunu duymuştur. Demokrasi etrafında hepimizin kazanması lazım. Bu sıkıntılardan hepimizin kurtulması lazım.” Kılıçdaroğlu ayrıca “TOKİ lüks konutlar yapmayacak, kıyak geçmeyecek. Toplu konut yapacak ve insanların hizmetine sunacak. Asıl işlevine döndüreceğiz tıpkı Kızılay gibi” dedi. Aile sigortası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, asgari ücret kadar yapılacak ödemenin isteyen kadınlara altın olarak da ödeneceğini söyledi.


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