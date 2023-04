Korkutan araştırma: Dünya giderecek ısınacak

Yeni bir araştırma, gelecek yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle birçok ülkenin aşırı sıcaklarla kavrulacağını ve milyonlarca kişinin aşırı hava olaylarından etkileneceğini ortaya koydu.

Bristol Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, bu yüzyılın sonuna dek dünyada milyonları etkileyecek ve yaşamı tehdit edecek kavurucu sıcaklar yaşanacak. Rekor sıcaklıkların milyonlarca kişinin hayatını tehdit edeceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle Afganistan, Orta Amerika ve Papua Yeni Gine'nin sıcak hava krizinden en çok etkilenecek bölgeler arasında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.









Yayınlanan haritaya göre Türkiye, düşük riskli ülkeler arasında.







Özellikle kırılgan ve sağlık sisteminin zayıf olduğu ülkelerde krizin milyonlarca kişinin ölümüne yol açabileceği vurgulandı. Ayrıca nüfus artışının sağlık sistemlerini zayıflatacağı için iklim krizinden etkilenecek ülkelerde ölümleri artıracağı uyarısı araştırmada yer aldı.





ŞANSLI ÜLKELER EN BÜYÜK KRİZİ YAŞAYACAK





Araştırma ekibinden Profesör Dann Mitchell, “Dünya genelinde beklenmedik sıcak hava dalgalarının on binlerce kişinin ölümüne yol açtığını gördük. Hazırlıklı olmak hayat kurtarır” dedi. Hükümetleri acilen önlem almaya davet eden Mitchell, rekor sıcaklıkların her yerde her an görülebileceğini ifade etti.





Uzmanlara göre “istatiksel olarak önlenebilir” aşırı hava olayları 1959-2021 arasında analiz edilen bölgelerin yüzde 31'inde görüldü. Bugüne dek iklim değişikliği konusunda şanslı sayılan ülkelerin de önlemlerin yetersizliği nedeniyle krizden en çok etkilenen ülkeler olacağına dikkat çekildi.