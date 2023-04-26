Samanyolu Haber /Spor / Alman ekibinden ilginç karar /26 Nisan 2023 10:42

Alman ekibinden ilginç karar

Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, gelecek sezondan itibaren iç saha maçlarını seyircilere stattan ücretsiz olarak izletme kararı aldı.

SHABER3.COM

Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Fortuna Düsseldorf, profesyonel futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir hamleye imza atarak adından söz ettirmek istiyor.Alman kulübü, gelecek sezon ligde kendi sahasında oynayacağı tbütün maçlarda seyircilere ücretsiz olarak stada girme imkanı tanıyacak.

Kulüpten ortaklarına gönderilen mektupta "İster Fortuna üyesi, ister sezonluk bilet sahibi, organize taraftar, düzenli stadyum ziyaretçisi veya misafir taraftar olsun, amacımız tüm taraftarların lig iç saha maçlarına ücretsiz olarak girmesini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

Alman kulübünün yönetiminin, "Herkes için Fortuna" adı verilen bu konsept sayesinde şehirdeki futbol coşkusunu yeniden canlandırmak istediği ve bu havayla takımı Bundesliga'ya yükseltmeyi hedefliyor.

Fortuna Düsseldorf'un iç saha maçlarını oynadığı Esprit Arena 54 bin 600 seyirci kapasitesine sahip. Alman takımının bu sezonki seyirci ortalaması ise 29 bin civarında.
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