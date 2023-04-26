Kurtarılmaya çalışılan banka yine çakıldı

Wall Street'teki en büyük bankaların geçen ay sağladığı toplam 30 milyar dolarlık mevduat desteğine rağmen First Republic'in mevduatları ilk çeyrekte sert düştü. Bankanın mevduatları mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 35,5 azalışla 104,5 milyar dolara indi.





First Republic’in mevduatları, geçen yıl sonuna göre ise yüzde 40,8 azalış gösterdi. Bankanın mevduatları 31 Mart 2022 itibarıyla 162,1 milyar dolar, 31 Aralık 2022 itibarıyla 176,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.





Banka, işgücünün dörtte birini azaltacağını, ödenmemiş kredi bakiyelerini düşüreceğini ve gerekli olmayan diğer faaliyetleri durduracağını açıkladı. Banka ayrıca daha önce yaptığı geleceğe yönelik tahminlerin tamamını geri çekti.





HİSSELER ÇAKILDI

Pazartesi günü piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan bankanın hisseleri yüzde 50’ye yakın değer kaybederken, New York borsası, aşırı oynaklık nedeniyle bir süreliğine bankanın hisselerinin işlemlerini durdurdu.





ABD Borsaları da açıklanan bilançonun bankacılık krizi endişelerini yeniden tırmandırmasıyla dün günü kayıpla tamamladı. S&P 500 endeksi dün yüzde 1,6, Nasdaq endeksi de yaklaşık yüzde 2 düştü. Piyasa, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın ilerleyen zamanlarında faiz indirimine gitme olasılığını daha yüksek fiyatladı.





VARLIK SATIŞI GÜNDEMDE

ABD’li First Republic Bank, geçen ay bankacılık sektöründeki kriz nedeniyle mevduat çıkışı görülmesinin ardından yeniden kâra geçebilmek için sorunlu varlıkları nakledeceği bir banka oluşturma ya da varlık satışı gibi zorlu seçeneklerle karşı karşıya kaldı.









Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak bankanın değerlendirdiği seçenekler arasında 100 milyara dolara kadar varlık satışı olduğunu belirtirken, ikinci bir kaynak da First Republic’in danışmanlarının varlık satın almaları karşılığında kendilerine imtiyazlı hisse verilmesi konusunda olası alıcılar ile iletişime geçtiğini söyledi.





‘BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MEVDUAT ÇIKIŞLARI’

Signature Bank Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Neal Holland da mart ayında banka iflasları sonrası “benzeri görülmemiş” mevduat çıkışları yaşadıklarını belirtti.





Holland, “Hızla hareket ettik ve ek likidite sağlamak için yüksek kaliteli kredi ve menkul kıymet portföylerimizden yararlandık. Bilançomuzu yeniden yapılandırmak, giderlerimizi ve kısa vadeli borçlanmalarımızı azaltmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?

Geçen ay ABD’de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank’ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluklar yaşamıştı.





Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo’nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, finansal zorluklar yaşayan First Republic Bank’a destek olmak üzere toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.