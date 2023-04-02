Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu askere seslendi: "Kimseyi dinlemeyin" /02 Nisan 2023 14:29

Kılıçdaroğlu askere seslendi: "Kimseyi dinlemeyin"

Yaklaşan seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarının gündeme gelmesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mehmetçiğe seslenen Kılıçdaroğlu, "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" dedi.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sadece 42 gün kaldı. 

14 Mayıs'a az bir zaman kala 'seçim güvenliği' en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ederken; 'Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddiaları da gündeme geldi.

"KİMSEYİ DİNLEMEYİN"
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mesajında Mehmetçiğe seslenen CHP lideri, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerini kullandı.
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