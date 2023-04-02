Samanyolu Haber /Gündem / Soçi-Trabzon feribot seferleri başlıyor /02 Nisan 2023 16:52

Soçi-Trabzon feribot seferleri başlıyor

Rusya’nın Karadeniz kenti Soçi ile Trabzon arasında feribot seferleri 9 yıl aradan yeniden başlıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'nin yaptığı açıklamaya göre, Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferlerinin 1 Mayıs'tan itibaren başlaması planlanıyor.

İki ülke arasındaki ilgili anlaşma 6 Nisan'da imzalanacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Soçi arasında feribot seferi koyulması için bir süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Bu konudaki çalışmalarımız olumlu sonuçlandı ve anlaşmaları yaptık. 6 Nisan'da sözleşmeleri imzalayacağız. Soçi-Trabzon arasına 300 kişilik bir feribot koyuyoruz. 200 otomobil, 6 otobüs, 12 adet de dökme yüklere yönelik konteyner kapasiteli olacak. 1 Mayıs itibarıyla Trabzon-Soçi seferini başlatıyoruz. Rusya ile olan kapımızı da açmış olacağız. İstanbul'dan da deniz otobüsleri bize bir teklifte bulundu. Onlar da bize deniz otobüsü vermek istiyorlar" ifadesini kullandı.

Soçi ile Trabzon arasında feribot seferleri, 1992 yılından itibaren çalışıyordu. Ancak 2014 yılında bu seferler askıya alınmıştı.
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