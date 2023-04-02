Samanyolu Haber /Gündem / Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum: Küçük hesaplar yapmanın zamanı değil /02 Nisan 2023 17:22

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum: Küçük hesaplar yapmanın zamanı değil

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı için "Bu ülkenin yüzde 99'u acı çekiyor. Bu kadar acı çekilen bir ülkede küçük hesaplar yapmanın zamanı mıdır? Siyaset, memlekete karşı sorumluluktur. Böyle davranmak gerekir, bunun dışındaki bütün davranışları yanlış buluyorum" yorumunda bulundu.

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmemesi muhalefetin büyük tepkisini çekmeye devam ediyor.

BAŞ YORUM YAPMAK İSTEMEDİ AMA...

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteciler Mine Özbek ve Uğur Dündar'ın TV100'deki programına konuk olurken Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

"YOK, HİÇ ÖYLE BİR BENZERLİK YOK"

Uğur Dündar'ın "Sizin popülaritenizle Sayın Muharrem İnce'nin popülaritesini benzetenler var" sorusu üzerine yanıt verme gereği duyan Baş, "Yok, hiç öyle bir benzerlik yok. Bizim memleketin bütünlüklü çıkarlarından başka hiçbir çıkarımız yoktur.

"SİYASET MEMLEKETE KARŞI SORUMLULUKTUR"

Bu ülkenin yüzde 99'u acı çekiyor. Bu kadar acı çekilen bir ülkede küçük hesaplar yapmanın zamanı mıdır? Siyaset, memlekete karşı sorumluluktur. Böyle davranmak gerekir, bunun dışındaki bütün davranışları yanlış buluyorum" diye konuştu.
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