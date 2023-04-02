Kazım Güleçyüz : 28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

KHK Tv'den Ahmet Erkan'ın sorularını yanıtlayan Gazeteci Kazım Güleçyüz 15 Temmuz'un arka planının aydınlatılmadığını belirterek "Çok meşum çok karanlık ve lam-bnetlediğimiz birolay" dedi.



Ancak 5 gün sonra ilan edilen 20 Temmuz OHAL sürecinin ülkeyi darbe dönemlerinde dahi görülmeyen hukuksuzlukların içine soktuğunu aktaran Güleçyüz

"İnsanlar farkında değil ama 15-20 Temmuz sürecinin toplumda yarattığı tahribat darbe dönemlerinde yaşanmadı. 28 Şubatçıların yapamadığı bir çok şey KHK'larla yapıldı.

Güleçyüz' Acı olan şeylerden biri de şu: Başörtülü kadınlara, türbanlı hakimler cezaevine gönderdi, başörtüsülü gardiyanlar kelepçe taktı. 15 Temmuz sürecinin toplumda oluşturulan tahribat hiçbir darbe döneminde yapılmadı. Bu süreç cemaat kavramına gölge düşürdü. Cemaatler tuzağa düşürüldü. Cemaatler siyaset ve ticaretle tuzağa düşürüldü. Cemaatlerin görevi siyaset ve ticaretle uğraşmak değil cemaatlerin görevi manevi değerleri yüksek bireyler yetiştirmektir" diye konuştu