Soğuk Savaş dönemine dönüldü: Rusya-ABD arasında Nükleer Bilgilendirme olmayacak

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya, gelecekte düzenlenecek nükleer denemeler de dahil olmak üzere, ABD ile arasındaki nükleer güç ile ilişkili tüm bildirimleri durdurdu.







Bu kararın alınması üzerine Rusya’dan Batı’ya göz dağı verircesine iki hamle geldi: 12 bin km menzilli nükleer füze tatbikatı ve Belarus’a nükleer füze konuşlandırma açıklaması





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması’nı askıya alması ile tarafların gerçekleştireceği nükleer fırlatma denemeleriyle ilgili karşı tarafa yaptığı bilgilendirmelerin de askıya alınıp alınmadığı sorusuna, “Hiçbir bildirim olmayacak. Bilgi alışverişi dahil iletişim formatlarının tamamı askıya alındı” yanıtı verdi.





Bu durumun ABD’nin alacağı pozisyona göre de değişmeyeceğine vurgu yapan Rus diplomat, “Tüm bildirimler ve bilgilendirmeler, tüm bilgi alışverişi, tüm denetim eylemleri, yani Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması kapsamındaki tüm çalışmalar askıya alındı, bunlardan hiçbiri gerçekleştirilmeyecek” dedi.





12 bin km menzilli nükleer füze tatbikatı ve Belarus’a nükleer füze konuşlandırma açıklaması





İngiltere’nin Ukrayna’ya resmen seyreltilmiş Uranyum içerikli nükleer mermi yollayacağını duyurması, nükleer silahların kullanımını yeniden gündeme getirdi. İngiltere’nin bu adımına çok sert tepki gösteren Rusya, Londra’nın bu girişiminin yaşanan çatışmaları farklı bir boyuta taşıyacağı uyarısında bulundu.





Devlet Başkanı Putin’den Belarus’a nükleer füze konuşlandırma açıklaması yapıldı. Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan nükleer füzelerin de kullanılacağı yeni tatbikat haberi geldi.





Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kıtalararası balistik nükleer füze sistemleri Yars ile tatbikatların başladığını duyurdu.

Açıklamada, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Novosibirsk füze oluşumu ile planlı bir komuta-kurmay tatbikatına başladığı bildirildi.





Tatbikatların 2023 Stratejik Füze Kuvvetleri eğitim planına uygun olarak, Sibirya’daki Novosibirsk ve Omsk dahil üç bölgede yapıldığı belirtildi.

300 parça ekipmanın dahil olduğu tatbikatlara 3 binden fazla personel katılıyor.





Tatbikatlarda, nükleer başlık kullanılmayacak ancak Yars füzeleriyle donatılmış sistemin kapsamlı bir kontrolü yapılacak. Ayrıca stratejik füze birliği, Merkezi Askeri Bölge ve Hava-Uzay Kuvvetleri oluşumları ve birimleri ile işbirliği içinde modern hava keşif araçlarını kamufle etmek ve bunlara karşı koymak için bir dizi önlem uygulayacak, çeşitli modifikasyonlara sahip İHA'ların kullanımı üzerinde çalışılacak.





Yars kıtalararası balistik füze, dünyanın herhangi bir yerindeki bir hedefi vurabilen bir silah olarak biliniyor.

Katı yakıtlı kıtalararası balistik füze ile donatılmış stratejik bir füze sistemi olata Topol-M füze sisteminin bir modifikasyonu olan YARS,12 bin kilometre menzile sahip ve toplam patlama gücü bir milyon tona eşit.