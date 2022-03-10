Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin komplo teorisini tiye aldı /10 Mart 2022 18:49

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin komplo teorisini tiye aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'emoji'li yanıt verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretini 'Ukrayna barış arayışını kundaklama girişimi' olarak tanımlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir cevap verdi. 

Bahçeli açıklamasında, “Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir” sözlerini sarf etti.

Bahçeli ayrıca, Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinin Antalya'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimi ve dış bağlantılı siyasi bir operasyon olduğunu iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE 'EMOJİ'Lİ YANIT
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise MHP liderine Twitter hesabı üzerinden  'emoji' ile yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:


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