Samanyolu Haber /Gündem / Çiller Adalet Partisi'ni gözüne kestirdi, genel başkandan başkanlığı istedi /10 Mart 2022 19:08

Çiller Adalet Partisi'ni gözüne kestirdi, genel başkandan başkanlığı istedi

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Başbakan Tansu Çiller’in partinin başına geçmek için kendisiyle görüştüğünü fakat bunu kabul etmediklerini belirtti.

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KRT TV canlı yayınında konuşan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’in seçime girmeye hak kazanan AP'nin başına geçmek için kendisiyle görüştüğünü anlattı.

Öz'e göre Çiller, teklifte bulunmadan önce parti hakkında detaylı bilgi almış ve seçime girip giremeyeceği yönünde emin olduktan sonra teklifte bulundu.

Çiller’in, AP’nin başına geçmek ve parti yönetiminin himayesinde çalışması için teklifte bulunduğunu belirten Vecdet Öz, “Tabii ben bunu kabul edemem… Bu hem bize karşı bir saygısızlık hem kadromuza karşı…” dedi.

"SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tansu Çiller’in kendisini konuşmak için davet ettiğini belirten Vecdet Öz, görüşmede yaşananları şöyle anlattı:

"Ben mevcut siyaseti konuşacağız diye düşündüm. Ben ne konuşacağımızı bilmiyordum. Türkiye'de mevcut siyaseti konuşacağımızı sanıyordum. Ekonomik durumu konuştuk, zaten onun uzmanlığı ekonomi. Bu konulardan sonra bizim neler yaptığımızı merak etti, onları aktardım. Bizim partimiz 25 Aralık 2021’de seçime girme yeterliliği kazandı. Haziran’ın 11’inde bütün seçimlere katılabilecek. Seçime girip giremeyeceğimizi sormuştu; o konuda bilgi verdim. Kadromuzu, partinin durumunu, Türkiye’deki teşkilatlanmamızı sordu… Ben de merak içinde neler sorduğunu izliyorum… Sohbet bir anda evrildi ve 'Ben siyasete girmeyi düşünüyorum, birlikte devam etmemiz mümkün mü?' dedi. Tabii aynı partide devam edebiliriz… Ama ilerleyen sohbette anladım ki partinin başına geçmek istiyor, bizim de onun himayesinde çalışmamızı istiyor. Tabii ben bunu kabul edemem… Bu hem bize karşı bir saygısızlık hem kadromuza karşı…”
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