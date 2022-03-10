AB: Hastaneye yönelik bombalama iğrenç bir savaş suçu

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir çocuk hastanesi ve doğumevine yönelik bombardımanı kınayarak, bunu "iğrenç savaş suçu" olarak nitelendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rus güçleri tarafından yerleşim yerlerinin havadan vurulmasına ve yardım konvoylarının engellenmesine derhal son verilmeli" ifadesini kullandı.







İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçladı. Ukraynalı sığınmacıları ziyareti sırasında konuşan Sanchez, "Bu tür savaş suçları cezasız kalmamalı" dedi. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini ifade eden Sanchez, bunun açıkça insan haklarının ihlali ve "büyük olasılıkla savaş suçu" olduğunu söyledi.





DW Türkçe'nin haberine göre Ukrayna parlamentosu İnsan Hakları Görevlisi Lyudmila Denisova, Rusya'nın saldırılara başladığı 24 Şubat'tan beri ülkede en az 71 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Denisova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, 100'den fazla çocuğun da yaralandığını bildirdi. Mariupol kentindeki çocuk hastanesi ve doğumevine yönelik dün düzenlenen saldırıda da biri çocuk, üç kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Hastane saldırısına uluslararası toplum tepki gösterdi. Hastanenin hedef alındığını yalanlamayan Rusya ancak "Ukraynalı milliyetçi taburların" binayı çatışmalarda kullanabilmek için hastaları ve personeli tahliye ettiğini iddia ediyor.







ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki tutumu hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini belirterek, Ukrayna'daki "tasavvur edilemeyecek ölçüdeki zulmü" kınadı. "Kesinlikle bir soruşturma gerekiyor" diyen Harris, "Hiç kuşkum yok ki, dünyanın gözü bu savaşın ve bu savaşta Rusya'nın saldırganlığı ile zulmünün üzerinde" şeklinde konuştu.







Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısına ilişkin Rusya'nın açıklamasının yalan olduğunu söyledi. Rusya'nın saldırının sorumluluğunu taşıdığını söyleyen Zelenskiy, Moskova'nın propaganda siyaseti yaptığını belirtti. 60 bin insanın Rusya'nın saldırısı altında olan kentlerden tahliye edildiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmeler yaptığını ve Avrupa liderleriyle birlikte mücadele gösterdiklerini dile getirdi. Zelenskiy savaştan sonra Ukrayna kentlerini çok daha güzel bir şekilde kuracaklarını da sözlerine ekledi.

