Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den doğalgaz ve petrol açıklaması: Enerji ihracatını aynen sürdürüyoruz /10 Mart 2022 19:33

Putin'den doğalgaz ve petrol açıklaması: Enerji ihracatını aynen sürdürüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna üzerinden yapılan sevkiyat dahil, petrol ve doğal gaz sözleşmelerinden kaynaklı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji tedariki konusunda Rusya'nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek Ukrayna üzerinden yapılan sevkiyat dahil, tüm petrol ve doğal gaz ihracatını sürdürdüklerini kaydetti.

Televizyondan yayınlanan kabine toplantısında konuşan Putin, "Tüm taahhütlerimize riayet ediyoruz. Ukrayna doğal gaz sistemi bile, sözleşmelerde öngörüldüğü üzere yüzde 100 oranında dolu" diye konuştu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre batılı hükümetleri Ukrayna'daki durum konusunda kendi halklarını kandırmakla suçlayan Putin, Batı'nın kendi hatalarının suçunu Rusya'ya yüklemeye çalıştığını belirtti.

"Yaptırımlar meşru değil"
Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının meşru olmadığını savunan Putin, yaptırımlardan kaynaklı sorunları sükunet içinde çözeceklerini söyledi. Yaptırımların etkisinin hissedildiğini belirten Rusya Devlet Başkanı, "Bu tür dönemlerde belirli grup mallara talebin hep arttığı açıktır. Ama tüm bu sorunları sakin bir şekilde çalışarak çözeceğimize şüphemiz yok" diye konuştu.

Yaptırımlardan kaynaklanan sorunların üstesinden gelip krizden daha güçlü ve daha bağımsız bir ülke olarak çıkacaklarını savunan Putin, "Rusya, kısa vadeli ekonomik kazançlar için egemenliğinden taviz vermeyi kabul edecek bir ülke değildir" dedi.

Toplantıda konuşan Maliye Bakanı Anton Siluanov ise son iki haftada Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı ekonomik ve mali bir savaşa giriştiğini belirterek "Altın ve döviz rezervlerini dondurmak suretiyle Batı kendi yükümlülüklerine aykırı hareket etmiş, dış ticareti durdurmaya çalışmıştır" dedi. Maliye Bakanı, Rusya'nın sermaye çıkışını engellemek için önlemler aldığını ve dış borçların ruble cinsinden ödeneceğini belirterek "Bu şartlar altında önceliğimiz mali sistemdeki durumu istikrara kavuşturmaktır" diye konuştu.
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