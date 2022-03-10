Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ile Biden arasında yeni görüşme /10 Mart 2022 19:34

Erdoğan ile Biden arasında yeni görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna-Rusya savaşı konusunda bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.

Erdoğan, Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi. Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonla görüştü. Görüşme 18.20'de başladı 19.05'te sona erdi. İki lider, dünyayı etkileyen Rusya-Ukrayna krizini ele aldı.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE TÜRKİYE DEVREDE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye’nin ev sahipliğinde bugün Antalya’da doğrudan karşılıklı konuşma imkânı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.
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