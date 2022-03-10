Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den ilginç çıkarım; Kılıçdaroğlu'nu Ukrayna barışını 'kundaklamak'la suçladı /10 Mart 2022 18:28

Bahçeli'den ilginç çıkarım; Kılıçdaroğlu'nu Ukrayna barışını 'kundaklamak'la suçladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef aldı. "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" ifadelerine yer verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce iki kez ertelenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme buluşmaları' programı kapsamındaki ziyaretini ilginç sözlerle eleştirdi. 

DİYARBAKIR ZİYARETİ ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinin Antalya'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimi ve dış bağlantılı siyasi bir operasyon olduğunu iddia etti.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde: 

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.

Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu’nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir.

BAHÇELİ: SANA BİR İYİ, BİR DE KÖTÜ HABERİM VAR
Sayın Kılıçdaroğlu, sana bir iyi, bir de kötü haberim var.
Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince, inanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek."
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