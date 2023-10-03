Kılıçdaroğlu’dan Sayın ailesine başsağlığı: ‘Akşam üstü beni çok üzen bir haber geldi’

Bold Medya'da yer alan habere göre 6 yaşında yakalandığı kanser hastalığına 10 ay dayanabilen Yusuf Kerim, dün hayata veda etti.



Yusuf Kerim’in cenazesi Sakarya Emirdağ mezarlığına defnedildi.



Yusuf Kerim hasta yatağındayken, Gülenist olduğu gerekçesiyle tutuklanan annesinden koparılmış, bu zulüm karşısında Yusuf’un döktüğü gözyaşları tüm Türkiye’nin tepkisini toplamıştı.



Yusuf Kerim’in vefatı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündemindeydi. Yusuf Kerim’in ölüm haberini aldığında duyduğu üzüntüyü aktaran Kılıçdçaroğlu, “Dün akşam üstü beni çok üzen bir haber geldi. Yusuf Kerim, 6 yaşında amansız bir hastalığa yakalanmıştı. (Yusuf Kerim’in) Hastalığı süresince annesi hapisteydi. Ben ‘6 yaşındaki bir çocuk annesinden ayrılamaz’ dedim. Nihayet anne ile buluşturdular 6 yaşındaki çocuğu. Ona da Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.