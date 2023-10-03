Samanyolu Haber /Ekonomi / 'İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 45 bin liraya dayandı' /03 Ekim 2023 21:31

'İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 45 bin liraya dayandı'

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 44.561 liraya dayandı. Yıllık artış oranı yüzde 80’e dayandı. Geçtiğimiz aya göre yaşam maliyeti yaklaşık 2 bin lira daha arttı.

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TR724'te yer alan habere göre İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,42 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 44.561 lira olarak hesaplandı. Böylece, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında arttı.

Bir önceki yılın eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 79,42 olarak gerçekleşti. Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.968 lira arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.
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