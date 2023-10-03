Pakistan'dan tüm yabancı göçmenlere 'ülkeyi terk edin' talimatı

Bugti, Pakistan'da yasa dışı olarak bulunan göçmenlerin toplu gözaltı veya zorla sınır dışı edilmeye maruz kalmamak için 1 Kasım öncesi gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini kaydetti.







Euronews'te yer alan habere göre Pakistan, aralarında 1,7 milyon Afganistan vatandaşının da bulunduğu tüm belgesiz göçmenlere ülkeyi terk etmeleri talimatını verdi.İslamabad, aksi takdirde 1 Kasım'dan itibaren belgesiz yabancıların zorla sınır dışı edileceği tehdidinde bulundu.Ordu destekli geçici hükümet, bu kararı, ülkede sene başından bu yana düzenlenen 24 intihar saldırısından 14'ünün Afganlar tarafından yapılması nedeniyle aldığını belirtti.İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, talimatın Afganları hedef almadığını, ülkedeki göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afgan olmasına rağmen tüm yabancıları kapsayacağını söyledi.Bakan, hükümetin belgesiz göçmenlerin mal ve mülklerine el koymayı planladığını ve bu durumda olan göçmenlerle ilgili bilgi verecek vatandaşları ödüllendirmek için de özel bir telefon hattı kuracağını aktardı.Ayrıca Pakistanlı bakan, ülkedeki yaklaşık 1,73 milyon Afgan vatandaşın kalmak için yasal belgeleri olmadığını ve Pakistan'da toplam 4,4 milyon Afgan mültecinin yaşadığını söyledi.Sarfraz Bugti, "Afganistan içinden saldırıya uğradığımıza ve Afganistan vatandaşlarının bize yönelik saldırılara karıştığına dair iki farklı görüş yok. Elimizde kanıtlar var." diye konuştu.Açıklama, İslamabad'ın geçen ay Taliban'la yaşanan sınır gerginliği sonrası Kabil'le bozulan ilişkilerinde yeni bir dip noktasına işaret ediyor.Ancak yetkililerin belgesiz göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini nasıl sağlayabileceği ya da bu kişileri sınır dışı etmek için nasıl bulabileceği henüz bilinmiyor.Bu arada Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın 2 milyona yakın "yasa dışı göçmeni" sınır dışı etmek için belirlediği süreye karşı çıkarak "geri dönüşün gönüllü olması ve herhangi bir baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini" bildirdi.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Kayser Han Afridi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Herhangi bir mülteci geri dönüşü gönüllü olmalı ve güvenlik arayışındakilerin korunmasını sağlamak için herhangi bir baskı olmadan yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.Pakistan, Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban örgütünün en güçlü destekçisi konumunda.Batı destekli eski Afgan hükümeti döneminde, yetkililer, Afganistan'da düzenlenen intihar saldırılarının ardında Pakistan istihbaratının olduğu yönünde suçlamalar yöneltiyordu.Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal etmesinin ardından savaştan kaçan Afganlar, ağırlıklı olarak Pakistan'a göç etti.Batılı bazı analistler Pakistan'ı, Taliban ve diğer silahlı militan grupları kendi topraklarında himaye ederek Afganistan'ı istikrarsızlaştırma girişimleri suçlamasıyla eleştiriyordu.