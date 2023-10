Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni bir iddia daha: İkinci “Elmacı Market” vakası

Kaplan aradı, “3.5 milyonu öde” dedi





Ailesiyle tehdit ediliyor





T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, daha önce Antalya’da inşaat işiyle uğraşan Muhammed Sağ’a satılmaya çalışılan ancak Sağ’ın adeta gasp edilmesiyle sonuçlanan sürecin bir benzerinin de O.K isimli bir kişinin başına geldiği öne sürüldü. İddiaya göre O.K, yine Elmacı Marketler isimli firmaya ait 7 dükkanı satın almak için B.B isimli kişiyle anlaştı. Sürecin sonunda hem ödediği parayı hem arabasını hem de dükkana koyduğu malları kaptıran O.K, şimdi şikayetçi olmaya hazırlanıyor.Gazeteci Uğur Dündar, Antalya’da inşaat işiyle uğraşan Muhammet Sağ isimli kişinin Elmacı Marketler’e ortak edilme bahanesiyle Bora Kaplan’a yakın kişilerce tehdit ve gaspa uğradığını kaleme almıştı. Şikayet dilekçesinin sümen altı edildiği anlaşılan Sağ’ın başından geçenlerin bir benzerinin bu kez Ankara’da yaşandığı ortaya çıktı. Hem parasını hem arabasını hem de mallarını kaptıran O.K, başından geçenleri T24’e anlattı.İddiasına göre O.K, Gimat’ta faaliyet gösteren Elmacı Market isimli firmaya ait 7 dükkanı satın almak istedi. Bu kapsamda dükkan sahibi olarak bildiği B.B isimli kişiyle 13.5 milyona anlaşan O.K, ücretin 10 milyon lirasını nakit ödedi. Açacağı market zincirinde satmak üzere içeriye de yaklaşık 20 milyon liralık ürün koydu. Ancak B.B, dükkanın devir işlemlerini çeşitli bahanelerle savsakladı. Bir süre sonra da Kaplan’ın adamlarıyla birlikte gece yarısında anahtarlarını değiştirerek, içerisindeki mallarla birlikte dükkanlara el koydu.Bu süreçte B.B, 30 milyondan fazlasını kaybeden O.K’ye dükkan fiyatının yükseldiğini, yeni fiyata göre ödeme yapmasından sonra devir işlemini yapacağını söyledi. Ödediği parayı ve mallarını kurtarmak isteyen O.K, bu kez de 5 milyon lira değerindeki arabasını verdi. Ancak devir işlemi yine gerçekleşmedi. İddiaya göre bu aşamada B.B ve beraberindekiler O.K’yi Ayhan Bora Kaplan’ın adını telaffuz ederek tehdit etmeye başladı. Bir süre sonra da devreye bizzat Kaplan girdi. Kaplan, O.K’ye telefon açarak kalan 3.5 milyon liralık borcu ödemesi durumunda mağazaları devrettireceğini söyledi. Ancak dolandırıldığını anlayan O.K, kalan parayı ödemeyi reddetti.Dükkanlar ve içerisindeki mallar ile arabasını kaptırarak 40 milyon liraya yakın zarara uğrayan, süreç içerisinde kendisi, eşi ve çocuğunun ölümüyle tehdit edildiğini de detaylarıyla anlatan O.K, şimdi şikayetçi olmaya hazırlanıyor. O.K, kendisine satılarak geri alınan dükkanların şimdi bir başka kişiye aynı şekilde satılmaya çalışıldığını da öne sürüyor.