Samanyolu Haber /Politika / MHP yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na fezleke tehdidi /03 Ekim 2023 19:31

MHP yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na fezleke tehdidi

MHP'li Feti Yıldız, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan fezlekeyle tehdit etti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında AKP ve MHP'ye ilişkin sözlerine MHP'li Feti Yıldız tehdit ederek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu meclise ben ‘Gazi Meclis’ demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı’nı yöneten meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini alıntılayarak X hesabından açıklama yapan Yıldız, “Kılıçdaroğlu, Milli iradeye karşı hazımsızlığını dünya alem biliyor. Şu hususu unutma: Diğer dosyalarına ek olarak 322 Milletvekiline yaptığın bu hakaretlerin hesabını Türk yargısı önünde vereceksin" diyerek tehdit etti.
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