Erdoğan “Türkiye’nin” demişti: Akkuyu Nükleer Santrali Rusların çıktı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak Zoteeva’nın açıklamasına şu sözlerle tepki verdi: 'Bu açıklama malumun ilanıdır! Bu anlaşmaya imza atanlara soruyorum, siz bu durumdan utanmıyor musunuz? Buna imkan verenler yerli ve milli olmaktan bahsedemezler!'





İnşaatı henüz bitmeyen Akkuyu Nükleer Santrali’nin tehlike saçtığı ortaya çıkmıştı. Mersin’deki yüzde 51’i Rusya’ya ait olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin çalışmaları uzmanların tüm uyarılarına karşın hız kesmeden devam ediyor.





Bold Medya'da yer alan habere göre Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Akkuyu’da yapılan nükleer santralin Rusya’ya ait olduğunu açıkladı. Zoteeva, “Sovyet dönemi dâhil Rusya’nın nükleer enerji tarihinde ilk kez başka bir ülkede, ancak kendimiz için bir santral inşâ ediyoruz” dedi.Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Rus devlet kanalı Vesti’ye verdiği mülakatta Akkuyu Nükleer Santrali için “Bu bizim başka bir devletin toprağında inşâ ettiğimiz ilk ve tek nükleer santral” dedi.Projenin temel yapılarında çatlaklar oluştuğu daha önce de gündeme gelmiş, bu da Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi tarafından kabul edilmişti. Ayrıca nükleer güç santrallerinin eski teknoloji olduğunu belirten uzmanlar her zaman kaza riskinin olduğunun altını çizmişti.